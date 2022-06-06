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США арештували два літаки Абрамовича за порушення санкцій проти РФ, - Reuters

Олігарх літав ними до Росії без ліцензії.

США арештували два літаки Абрамовича за порушення санкцій проти РФ, - Reuters
Фото: novoskop.ru

Влада США отримала ордери на арешт двох літаків американського походження, що належать російському олігарху Роману Абрамовичу, повідомляє Reuters.

Абрамовича звинувачують у тому, що він літав ними до Росії без ліцензії, яка необхідна у зв'язку із санкціями США проти РФ.

Як повідомили в Міністерстві торгівлі США, російський олігарх цьогоріч у лютому вказав своїх дітей бенефіціарами декількох підставних організацій, яким належать Boeing 787 Dreamliner і літаки Gulfstream G650 ER. У той же час розпоряджався ними сам Абрамович.

В американському Мінторгівлі зазначили, що Gulfstream Абрамовича вилетів зі Стамбула до Москви 12 березня, а Boeing - із Дубая до Москви 4 березня, після того, як 24 лютого набули чинності відповідні обмеження.

Оскільки літаки були американського виробництва, Абрамовичу знадобилася б ліцензія, щоб літати на них до Росії. Проте жодні довільні документи на польоти літаків не видавалися, йдеться в ордері на конфіскацію апаратів.

На Абрамовича можуть накласти адміністративні санкції, включаючи штраф у розмірі 328121 долар і відмову в подальших експортних "привілеях".

Нагадаємо, у квітні Франція заморозила нерухомість Абрамовича та інших російських олігархів на $620 млн, а в офшорній зоні острова Джерсі заморозили активи Абрамовича на $7 млрд.

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