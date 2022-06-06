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Газ може бути дорогим, але свобода – безцінна, – премʼєрка Естонії про санкції Заходу

Кая Каллас вважає, що європейську єдність стає складніше зберігати через вплив обмежувальних заходів на країни, які їх затверджують. 

Газ може бути дорогим, але свобода – безцінна, – премʼєрка Естонії про санкції Заходу
Кая Каллас
Фото: insider.ua

Антиросійські санкції почали негативно впливати не тільки на країну-агресорку, а й на європейські країни. На цьому тлі все складніше зберігати єдність, вважає премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас.

Больовий поріг від санкцій, який країни здатні терпіти, є різним для кожної з держав. Єдність складно зберігати через високу інфляцію та ціни на енергоносії, цитує Каллас The Guardian.

"Газ може бути дорогим, але свобода – безцінна. Люди, які живуть у вільному світі, цього не розуміють", – зазначила вона.

Каллас додала, що, як громадянка Естонії, до 1991 року жила в країні під радянським гнітом.

"Я знаю, як це, і це досвід центральних та східних країн", – зазначила вона. 

Каллас також розкритикувала президента Франції Емманюеля Макрона за його пропозицію надати Путіну можливість для дипломатії. 

3 червня набув чинності шостий пакет санкції Євросоюзу проти Росії.

Програма санкцій була презентована ще 4 травня, однак країни не могли погодити позицію щодо нафтового ембарго. У результаті було вирішено обмежити імпорт російської нафти тільки морським шляхом, і залишити нафтопроводом "Дружба", від якого залежні країни, що не мають виходу до моря.

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