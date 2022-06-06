Газ може бути дорогим, але свобода – безцінна, – премʼєрка Естонії про санкції Заходу

Кая Каллас вважає, що європейську єдність стає складніше зберігати через вплив обмежувальних заходів на країни, які їх затверджують.

Антиросійські санкції почали негативно впливати не тільки на країну-агресорку, а й на європейські країни. На цьому тлі все складніше зберігати єдність, вважає премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас.

Больовий поріг від санкцій, який країни здатні терпіти, є різним для кожної з держав. Єдність складно зберігати через високу інфляцію та ціни на енергоносії, цитує Каллас The Guardian.

"Газ може бути дорогим, але свобода – безцінна. Люди, які живуть у вільному світі, цього не розуміють", – зазначила вона.

Каллас додала, що, як громадянка Естонії, до 1991 року жила в країні під радянським гнітом.

"Я знаю, як це, і це досвід центральних та східних країн", – зазначила вона.

Каллас також розкритикувала президента Франції Емманюеля Макрона за його пропозицію надати Путіну можливість для дипломатії.

3 червня набув чинності шостий пакет санкції Євросоюзу проти Росії.

Програма санкцій була презентована ще 4 травня, однак країни не могли погодити позицію щодо нафтового ембарго. У результаті було вирішено обмежити імпорт російської нафти тільки морським шляхом, і залишити нафтопроводом "Дружба", від якого залежні країни, що не мають виходу до моря.