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У країнах Балтії розпочалися навчання військово-повітряних сил НАТО

У навчаннях задіяні літаки з Фінляндії, Німеччини, Швеції, Сполученого королівства і Туреччини.

У країнах Балтії розпочалися навчання військово-повітряних сил НАТО
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У повітряному просторі країн Балтії стартували навчання ВПС НАТО та країн-партнерів – Фінляндії та Швеції – Ramstein Alloy 22-2.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу головного штабу Сил оборони Естонії.

"Головною ціллю навчань, що проводяться тричі на рік, є охорона повітряного простору країн Балтії, проведення процедур зв'язку та управління", – йдеться в повідомленні.

Під час навчань, зокрема, відпрацьовуватимуться дії у разі втрати зв'язку, ескортування літаків, визначення повітряних цілей, пошукові та рятувальні роботи.

Окрім винищувачів Франції та Іспанії, що базуються на авіабазах Емарі в Естонії та Шауляї у Литві, у навчаннях задіяні літаки з Фінляндії, Німеччини, Швеції, Сполученого королівства й Туреччини – загалом 10 повітряних засобів.

У повітряному просторі Естонії активна авіаційна діяльність проводитиметься з 6 до 9 червня з 9:00 до 18:00.

Нагадаємо, початок проведення серій навчань Ramstein Alloy було покладено у 2008 році і в центрі уваги було відпрацювання захисту повітряного простору країн Балтії, а також співпраця союзників із НАТО та країн-партнерів. Навчання проводяться зазвичай на ротаційній основі один раз на чотири місяці.

Нинішні повітряні маневри проводяться паралельно з військово-морськими навчаннями НАТО, що розпочалися в неділю у водах Балтійського моря, Baltops 22 за участю 14 країн НАТО, двох партнерів НАТО зі Швеції та Фінляндії, 45 кораблів, понад 75 літаків і близько 7000 осіб.

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