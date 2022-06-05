Три країни відмовилися пропускати літак голови МЗС Росії на шляху до Сербії

Таке рішення поставило під загрозу візит Лаврова, запланований на 6-7 червня.

Візит міністра закордонних справ Сергія Лаврова до Сербії зіткнувся із неочікуваними транспортними проблемами, вирішувати які довелося особисто президенту Александару Вучичу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на N1.

Вперше про цю проблему заявив сам президент Вучич. За його словами, візит Лаврова "несподівано ускладнився".

Пізніше, видання Novosti, посилаючись на свої джерела, пояснило, про які проблеми йдеться. За їх інформацією, дозвіл на політ літака із російським міністром не дали три країни: Чорногорія, Північна Македонія та Болгарія.

Таке рішення поставило під загрозу візит, запланований на 6-7 червня. Під час перебування у Белграді Лавров збирався зустрітися із президентом з Вучичем, міністром закордонних справ Ніколою Селаковичем, спікером парламенту Івіцей Дачичем, а також із патріархом Сербської православної церкви Порфірієм.

Згодом проблему підтвердила прем’єр-міністр Сербії Ана Брнабіч. За її словами, ситуація навколо приїзду Лаврова до Белграда "надзвичайно складна" і що логістикою його поїздки займається особисто Вучич. Вона оцінила, що візит Лаврова ставить Сербію в "надзвичайно складну ситуацію", але позиція Белграда полягає в тому, що до них може приїхати міністр закордонних справ чи прем'єр-міністр будь-якої країни.

Нагадаємо, 29 травня президент Сербії Александар Вучич після розмови з Володимиром Путіним заявив, що його країна отримуватиме газ за вигідною ціною, а контракт із Росією буде підписано на три роки.