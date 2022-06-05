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Туреччина очікує рішень щодо експорту українського зерна "у найближчі дні"

Мова йде про експорт зерна з України морем.

Туреччина очікує рішень щодо експорту українського зерна "у найближчі дні"
Фото: Укрінформ

Туреччина заявила, що найближчими днями очікує на рішення щодо питання експорту зерна з України. Втім, навіть після домовленості знадобиться близько місяця, аби почати операцію.

Про це повідомляє “Економічна правда” із посиланням на Ібрагіма Калина, речника президента Туреччини Ердогана.

Він повідомив, що наразі тривають консультації Туреччини щодо координації відправлення та прибуття кораблів, які перевозитимуть вантаж. Також тривають консультації щодо механізму, який буде створено між Туреччиною, Україною, Росією та ООН. 

Калин зазначив, що в перемовинах “поки що в цілому позитивна атмосфера". Водночас, "є певні законні очікування безпеки" щодо того, що російські кораблі не заходитимуть у розблоковані порти.

Він додав, що очікується зустріч влади та експертів з логістики, транспорту та сільського господарства, аби обговорити це питання найближчим часом. 

Але, якщо навіть вдасться домовитись щодо основних питань, то знадобиться  3-5 тижнів, щоб почати операцію. Це пов'язано із необхідністю розмінування, підготовки такого коридору та виходу кораблів. 

Нагадаємо, для експорту товарів з порту Одеси Україна готова створити всі необхідні умови

Раніше повідомлялось, що Україна працює над міжнародною операцією під проводом ООН з флотами партнерів для створення безпечних торгових шляхів для експорту українського продовольства. Зокрема, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс прибув до Москви, щоб обговорити деблокаду експорту зерна та інших продуктів харчування з чорноморських портів України.

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