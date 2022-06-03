Заступник генсека ООН прибув до Москви, аби обговорити деблокаду експорту українського продовольства

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс прибув до Москви, щоб обговорити деблокаду експорту зерна та інших продуктів харчування з чорноморських портів України.

Про це пише Reuters.

Гріффітс зустрінеться з російськими посадвоцями через кілька днів після того, як інший високопосадовець ООН, Ребекка Грінспан, провела в Москві “конструктивні” переговори з першим заступником прем'єр-міністра Росії Андрієм Білоусовим про прискорення експорту російського зерна та добрив.

“Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш намагається укласти те, що він називає “комплексною угодою”, щоб відновити як український експорт продовольства, так і російський експорт продовольства та добрив, який було перервано вторгненням Росії до України у лютому”, – зазначає видання.

Нагадаємо, Росія блокує українські порти, і тому експорт 22 млн тонн зерна наразі неможливий. За словами президента України Володимира Зеленського, проблему, яка може спровокувати продовольчу кризу в усьому світі, можна вирішити військовими засобами, і тому він закликав іноземних партнерів надати Україні необхідну зброю.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що допомогти в експорті могли з конвої третіх країн. Йдеться про супровід кораблів із зерном з конвоями флоту інших держав.

Європейська комісія ухвалила рішення про створення так званих транспортних "ліній солідарності", щоб допомогти Україні експортувати власну сільськогосподарську продукцію.

Розвідка Великої Британії заявила, що, незважаючи на спроби уряду України і західних партнерів знайти можливості для створення сухопутних логістичних шляхів, аби налагодити експорт зерна з України, це не допоможе реалізувати постачання всіх українських зернових.

очільник українського МЗС заявив, що Україна працює над міжнародною операцією під проводом ООН з флотами партнерів для створення безпечних торгових шляхів для експорту українського продовольства.