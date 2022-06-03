У Сєвєродонецьку – запеклі вуличні бої, росіяни намагаються захопити Комишуваху, – Генштаб
У Сєвєродонецьку – запеклі вуличні бої, росіяни намагаються захопити Комишуваху, – Генштаб
Польща перестає виплачувати допомогу українським переселенцям, – Rzeczpospolita
Польща перестає виплачувати допомогу українським переселенцям, – Rzeczpospolita
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
Українські біженці в Італії: сонячна гостинність та багато бюрократії
Українські біженці в Італії: сонячна гостинність та багато бюрократії
НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%
"Екіпаж з'їли риби". З Київського водосховища підняли уламки ворожого гвинтокрила
"Екіпаж з'їли риби". З Київського водосховища підняли уламки ворожого гвинтокрила
Залужний: найскладніша ситуація на Луганщині, противник має вирішальну перевагу в артилерії
Залужний: найскладніша ситуація на Луганщині, противник має вирішальну перевагу в артилерії
Від обстрілу Львівщини постраждали пʼятеро людей, захисники утримують промзону Сєвєродонецька, – зведення ОВА
Від обстрілу Львівщини постраждали пʼятеро людей, захисники утримують промзону Сєвєродонецька, – зведення ОВА
За минулу ніч росіяни не мали успіхів у Сєвєродонецьку. Захисники посунули їх на кількох вулицях і взяли полонених, – Гайдай
За минулу ніч росіяни не мали успіхів у Сєвєродонецьку. Захисники посунули їх на кількох вулицях і взяли полонених, – Гайдай
ГоловнаСвіт

Заступник генсека ООН прибув до Москви, аби обговорити деблокаду експорту українського продовольства

Мартін Гріффітс зустрінеться з російськими посадвоцями.

Заступник генсека ООН прибув до Москви, аби обговорити деблокаду експорту українського продовольства
Фото: ЕРА/UPG

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс прибув до Москви, щоб обговорити деблокаду експорту зерна та інших продуктів харчування з чорноморських портів України.

Про це пише Reuters.

Гріффітс зустрінеться з російськими посадвоцями через кілька днів після того, як інший високопосадовець ООН, Ребекка Грінспан, провела в Москві “конструктивні” переговори з першим заступником прем'єр-міністра Росії Андрієм Білоусовим про прискорення експорту російського зерна та добрив.

“Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш намагається укласти те, що він називає “комплексною угодою”, щоб відновити як український експорт продовольства, так і російський експорт продовольства та добрив, який було перервано вторгненням Росії до України у лютому”, – зазначає видання.

Нагадаємо, Росія блокує українські порти, і тому експорт 22 млн тонн зерна наразі неможливий. За словами президента України Володимира Зеленського, проблему, яка може спровокувати продовольчу кризу в усьому світі, можна вирішити військовими засобами, і тому він закликав іноземних партнерів надати Україні необхідну зброю.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що допомогти в експорті могли з конвої третіх країн. Йдеться про супровід кораблів із зерном з конвоями флоту інших держав. 

Європейська комісія ухвалила рішення про створення так званих транспортних "ліній солідарності", щоб допомогти Україні експортувати власну сільськогосподарську продукцію.

Розвідка Великої Британії заявила, що, незважаючи на спроби уряду України і західних партнерів знайти можливості для створення сухопутних логістичних шляхів, аби налагодити експорт зерна з України, це не допоможе реалізувати постачання всіх українських зернових.

очільник українського МЗС заявив, що Україна працює над міжнародною операцією під проводом ООН з флотами партнерів для створення безпечних торгових шляхів для експорту українського продовольства.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також