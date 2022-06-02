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США запровадили санкції проти спікерки МЗС Росії Захарової та друга Путіна Ролдугіна

Також у списку 16 компаній, зокрема - Северсталь.

США запровадили санкції проти спікерки МЗС Росії Захарової та друга Путіна Ролдугіна
Марія Захарова
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки розширили список санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

До переліку, зокрема, увійшли: спікерка міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, віолончеліст Сергій Ролдугін, друг Путіна, бізнесмени Олексій Мордашов та Рік Нісанов, дружина та двоє синів Мордашова.

Також у списку 16 компаній, зокрема - Северсталь. Крім того, американська сторона ввела санкції проти семи яхт та трьох літаків, які пов'язують із росіянами.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що посли ЄС затвердили шостий пакет санкції проти Росії, але виключили з нього патріарха Кирила. Голова представництва ЄС заявив, що шостий пакет санкцій вплине на 90% експорту нафти РФ, а це десятки млрд євро на рік.

Тим часом мова йде уже про 7 пакет санкцій. Так, очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що цей пакет обовʼязково буде, але без газового ембарго.

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