Зеленський: "Коли ми переможемо, всі європейці зможуть і надалі насолоджуватись своєю свободою"

Президент Володимир Зеленський звернувся до політиків і народу Люксембургу та подякував за історичне рішення надати Україні зброю.

Про це повідомляє Офіс Президента.

"На відміну від інших держав Люксембург не має великих військових складів чи значних оборонних виробництв. Але ви проявили солідарність масштабу великої нації та надали оборонну допомогу вчасно й без зайвої бюрократії, як і належить людям з великою душею. Ви довели, що ваш потенціал – потужніший, ніж у декого з тих, хто залишився слабким навіть попри значно більший географічний масштаб. Я вдячний вам і за участь у санкційному тиску на Росію", – зазначив Зеленський.

Він також додав, що тільки разом усі демократичні держави можуть забезпечити такі умови, щоб Росія задовольнилася масштабом власної території й не посягала на життя інших країн.

Зеленський також запросив прем'єр-міністра Люксембургу виступити у Верхвній Раді та відвідати Україну.

"Я знову хочу згадати ці слова: «Ми бажаємо залишитись такими, якими ми». Саме зараз ця війна Росії проти України є вирішальною і для всієї Європи. Це війна за цінності. Коли ми переможемо в цій війні, усі європейці зможуть і надалі насолоджуватись своєю свободою. Якщо ж переважатиме та одна людина, яка хоче знищити будь-яку свободу в Україні та Європі, то для усіх на континенті настане чорний час. Такий, який вже був в історії Європи, який приніс континенту багато страждань і жертв. І – відлуння якого ще можна сьогодні, на жаль, іноді почути у голосах тих, хто намагається порушити європейську єдність", - наголосив президент.

"Тиранія повинна програти. Щоб Європа могла залишитись такою, якою вона є. Якою вона є зараз. Вільна, відкрита, обʼєднана і здатна бути сильною у різноманітті. І я вдячний вам за те, що Велике Герцогство захищає свободу дійсно разом із нами", - додав Зеленський.

Нагадаємо, в кінці березня Люксембург заморозив пов'язані з Росією активи на суму 2,5 мільярда євро.