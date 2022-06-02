Понад 17 тисяч захисників країни отримали державні нагороди з початку війни

Вчора президент підписав два укази про нагородження.

З 24 лютого орденами і медалями відзначено 17 тисяч 86 захисників країни.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні.

"Підписав сьогодні два нових укази про нагородження наших героїв. 380 учасників бойових дій відзначені нагородами. Всього з початку повномасштабної війни вже 17 тисяч 86 захисників і захисниць України отримали ордени та інші нагороди", – зазначив президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Харківської області 29 травня відвідав передові позиції українських військових.

Президент ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів і вручив військовослужбовцям державні нагороди.