Росіяни продовжують "вкиди" про розміщення ЗСУ в школах і лікарнях для виправдання їх обстрілів, – Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках окремі підрозділи збройних сил Білорусі продовжують переоснащення сучасними зразками озброєння і техніки. Зберігається загроза ракетних і авіаударів з території цієї країни.

На Сіверському напрямку ворог активних дій не проводив. Триває доукомплектування озброєнням та військовою технікою підрозділів противника, які зазнали втрат під час бойових дій на території Україні. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ на початку 99-ої доби героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Сумщину і Чернігівщину знову обстріляли з території Росії. Мінометами били по населених пунктах Середина-Буда і Прогрес (Сумська обл.) та Леонівці (Чернігівська обл.).

На Харківському напрямку основні зусилля росіяни зосередили на утриманні зайнятих рубежів. З метою зниження наступального потенціалу наших військ обстріляли позиції Сил оборони зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Михайлівка, Прудянка та Верхній Салтів.

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог зосередив на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. З артилерії окупанти обстріляли райони населених пунктів Довгеньке, Курулька, Вірнопілля та Долина.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Лиманському напрямку ворог вів бойові дії у напрямку населеного пункту Райгородок, зазнав втрат та відійшов.

На Сєвєродонецькому напрямку армія РФ вела штурмові дії в районі Сєвєродонецька. За підтримки вогню мінометів штурм відбувався у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка, але безуспішно для окупантів.

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Комишуваха з метою взяття під контроль міста, має частковий успіх, бої тривають. Вів штурм у напрямках населених пунктів Нагірне та Білогорівка, у результаті завданого вогневого нашими підрозділами ураження відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстрілював українські війська з артилерії та мінометів в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Успенівка, Вугледар, Новосілка і Оріхів.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує інженерне обладнання зайнятих рубежів. Здійснює поповнення запасів.

На Південнобузькому напрямку окупанти збільшили кількість обстрілів наших позицій. Обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Шевченкове, Трудолюбівка, Луч, Степова Долина та Широке. Ворог завдав авіаційних ударів вертольотами Мі-24 в районах Новогригорівки та Олександрівки.

"Російські окупанти, щоб виправдати руйнування ними цивільних об’єктів, продовжують інформаційні вкиди про нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та дитячих садках", – зазначили в Генштабі.

На Бессарабському напрямку суттєвих змін в діяльності підрозділів противника не відзначено. В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі Чорноморського флоту Росії продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку. Противник продовжує здійснювати заходи з блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

Ворог продовжує використовувати мережу цивільних лікувальних закладів на тимчасово окупованих територіях для лікування поранених.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито тринадцять атак ворога, знищено два танки, шість артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та чотири ворожих автомобілі. Підрозділи протиповітряної оборони збили сім БПлА типу “Орлан-10”. Через високі втрати цих безпілотників росіяни вже почали використовувати ті, що призначалися їхнім рятувальникам.

Нагадаємо, в ОК "Південь" повідомили, що в Чорному морі кількість кораблів, що погрожують Україні ракетними ударами, зросла до трьох. Станом на вчорашній ранок він був один. Десантні кораблі, за даними військових, не спостерігаються.