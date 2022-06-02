На Херсонщині РФ намагається убезпечити життєво важливу наземну лінію зв’язку, якій загрожували українці,– ISW

Український контрнаступ у Херсонській області привернув увагу російських військ у цьому районі, і росіяни намагаються убезпечити життєво важливу наземну лінію зв’язку, якій загрожували українці.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

ЗСУ здійснили серію організованих контратак, спрямованих на населені пункти на східному березі річки Ігулець, які містяться дуже близько до ключової магістралі, яка підтримує російські сили далі на півночі.

“Росіяни у відповідь зруйнували мости, які українці використовували в одній із цих контратак, та інші мости через річку, намагаючись утримати свою лінію проти очікуваних продовження українських контрнаступальних операцій. Українські сили, ймовірно, все ще досить близько до шосе, щоб перешкодити його використанню в якості основного маршруту постачання, що потенційно підриває здатність росіян протистояти українським контрнаступам з півночі”, – йдеться у повідомленні.

Російські війська поступово просувалися на північ від Слов’янська, але, ймовірно, ще не змогли взяти під контроль дорогу до Слов’янська.

Окупанти намагаються просуватися в бік Лисичанська з півдня та заходу, щоб уникнути бою через річку Сіверський Донець із Сєвєродонецька, але поки що досягають обмежених успіхів.

Сили РФ поступово просунулися на північ від Авдіївки.

Нагадаємо, окупанти зруйнували побудовані українцями мости через річку Інгулець поблизу села Давидів Брід у відповідь на контрнаступ України.