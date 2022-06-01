Російські окупанти вбили ще чотирьох мирних мешканців Донеччини, - Кириленко

За сьогодні, 1 червня, росіяни вбили ще чотирьох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Від рук росіян загинули жителі Соледару, Нью-Йорку, Тетянівки та Лимана.

Крім того, у Костянтинівці зареєстровано одну особу, що одержала поранення на Луганщині.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, - повідомив очільник Донеччини.

Нагадаємо, 30 травня 2022 року внаслідок обстрілів міста Святогірськ було завдано руйнування Свято-Успенській Святогірській Лаврі. Загинули двоє монахів цієї обителі та черниця.