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У Маріуполі окупанти взялися за посилення пропаганди серед жителів, - Андрющенко

"Читаєш кожен день, як "українці не випускали на евакуацію, бомбили самі себе" і іншу маячню".

У Маріуполі окупанти взялися за посилення пропаганди серед жителів, - Андрющенко
Фото: Telegram/Андрющенко Time

Російські окупанти взялися за посилення пропаганди серед маріупольців.

Про це розповів радник очільника Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, загарбники зменшили кількість і періодичність надання гуманітарної допомоги людям. При цьому збільшили роздачу пропагандистських газет.

"Планують збільшить кількість стаціонарних пропагандаТВ телевізорів з 12 до 27, а мобільних з 3 до 6. І - газети. Спочатку береш газетку, потім чекаєш чергу за гуманітаркою. Читаєш кожен день, як "українці не випускали на евакуацію, бомбили самі себе" і іншу маячню. Питання, як скоро люди почнуть думати так само вже навіть не питання місяців", - підкреслив Андрющенко.

Нагадаємо, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив про те, що російські окупанти змушують мешканців міста працювати за воду.

Днями в місті російські загарбники обшукали приміщення Червоного Хреста і звинуватили організацію в "співпраці" з полком "Азов".

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