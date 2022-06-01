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На реабілітацію до Туреччини відправили з Харківщини 55 дітей із батьками

У Стамбулі на них чекає психологічна підтримка, медична допомога, а також цікаве дозвілля.

На реабілітацію до Туреччини відправили з Харківщини 55 дітей із батьками
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

55 дітей Харківщини разом із батьками виїхали на реабілітацію до Стамбула (Туреччина).

Про це повідомили в пресслужбі Харківської ОДА.

Тут вони отримають психологічну підтримку, медичну допомогу. Також на малечу чекає цікаве дозвілля.

За словами очільника області Олега Синєгубова, упродовж останніх місяців родини були змушені жити в харківському метро через постійні обстріли російських окупантів, а домівки деяких із них - зруйновані.

Нагадаємо, Нагадаємо, в травні майже пів сотні українців зі східних регіонів України направили на лікування до Німеччини та Іспанії. А в квітні 15 поранених на війні цивільних українців вивезли на лікування до Німеччини та США.

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