Це найбільша від початку повномасштабного вторгнення Росії евакуація на лікування за кордон.

Майже пів сотні українців — 26 цивільних і 19 військових — зі східних регіонів України направили на лікування до Німеччини та Іспанії.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

Це найбільша за весь час війни евакуація українців на лікування за кордон.

"Евакуювали людей зі складними мінно-вибуховими пораненнями, а також пацієнтів із захворюваннями, які наразі лікувати в Україні неможливо або які потребують спеціалізованого лікування", - розповіли в МОЗ.

У міністерстві кажуть - спершу хворих і поранених транспортували до Львова, щоби стабілізувати їхній стан. Тоді, залучивши спеціальні повітряні госпіталі, доставили людей на лікування в інші країни.

Фото: Пресслужба МОЗ

Фото: Пресслужба МОЗ

Фото: Пресслужба МОЗ

Фото: Пресслужба МОЗ

Нагадаємо, 15 українських пацієнтів, які були поранені під час бойових дій, вивезли на лікування до США та Німеччини.

У квітні міністр охорони здоровʼя Ізраїлю Ніцан Горовіц заявив, що Ізраїль готовий допомагати українцям медичним обладнанням і препаратами та приймати на лікування наших поранених бійців.