Киян запрошують доєднатися до акції здачі крові

З 23 травня 2022 року в Києві відбудеться загальнонаціональна благодійна акція здачі крові для лікування постраждалих у ДТП.

Про це повідомив Київський міський центр крові.

Акція здачі крові відбудеться в рамках І етапу Тижня безпеки дорожнього руху.

Кров можна буде здати за адресами:

вул. Берлинського, 12 (правий берег Києва), з 8:00 до 16:00;

вул. Запорожця, 26 (лівий берег Києва), з 8:00 до 15:00.

Нагадаємо, влітку у Львові відкриється опіковий центр з першим українським банком шкіри, в якому буде зберігатися і використовуватися для трансплантацій посмертна донорська шкіра.