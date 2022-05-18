Киян запрошують доєднатися до акції здачі крові

З 23 травня 2022 року в Києві відбудеться загальнонаціональна благодійна акція здачі крові для лікування постраждалих у ДТП.
Про це повідомив Київський міський центр крові.
Акція здачі крові відбудеться в рамках І етапу Тижня безпеки дорожнього руху.
Кров можна буде здати за адресами:
- вул. Берлинського, 12 (правий берег Києва), з 8:00 до 16:00;
- вул. Запорожця, 26 (лівий берег Києва), з 8:00 до 15:00.
Нагадаємо, влітку у Львові відкриється опіковий центр з першим українським банком шкіри, в якому буде зберігатися і використовуватися для трансплантацій посмертна донорська шкіра.