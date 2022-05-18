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Киян запрошують доєднатися до акції здачі крові

Акція триватиме тиждень.

Киян запрошують доєднатися до акції здачі крові
Фото: dneprcity.net

З 23 травня 2022 року в Києві відбудеться загальнонаціональна благодійна акція здачі крові для лікування постраждалих у ДТП. 

Про це повідомив Київський міський центр крові.

Акція здачі крові відбудеться в рамках І етапу Тижня безпеки дорожнього руху.

Кров можна буде здати за адресами:

  • вул. Берлинського, 12 (правий берег Києва), з 8:00 до 16:00;
  • вул. Запорожця, 26 (лівий берег Києва), з 8:00  до 15:00.

Нагадаємо, влітку у Львові відкриється опіковий центр з першим українським банком шкіри, в якому буде зберігатися і використовуватися для трансплантацій посмертна донорська шкіра.

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