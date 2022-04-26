Графік курсування для кільцевої електрички Києва змінили

Від сьогодні додано ще рейси зранку та ввечері.

Укрзалізниця змінює графіки курсування для кільцевої електрички Києва.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Від сьогодні додано ще рейси зранку та ввечері – аби дати можливість пасажирам поїхати у справах або повернутись додому впритул до початку комендантської години.

Крім того, зменшено інтервал курсування електрички до 30 хвилин у пікові години.

Поворозник додав, що для автомобільного сполучення лівого й правого берегів Києва працюють Дарницький, Північний і Південний мости.

“Традиційно звертаюся до водіїв із закликом пропускати “швидкі” та машини з гуманітарною допомогою”, – розповів він.