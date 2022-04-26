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Графік курсування для кільцевої електрички Києва змінили

Від сьогодні додано ще рейси зранку та ввечері.

Графік курсування для кільцевої електрички Києва змінили
Фото: Макс Левин

Укрзалізниця змінює графіки курсування для кільцевої електрички Києва.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Від сьогодні додано ще рейси зранку та ввечері – аби дати можливість пасажирам поїхати у справах або повернутись додому впритул до початку комендантської години.

Крім того, зменшено інтервал курсування електрички до 30 хвилин у пікові години.

Поворозник додав, що для автомобільного сполучення лівого й правого берегів Києва працюють Дарницький, Північний і Південний мости.

“Традиційно звертаюся до водіїв із закликом пропускати “швидкі” та машини з гуманітарною допомогою”, – розповів він.

Нагадаємо, у Києві відновили роботу п’яти тролейбусів, інтервал руху становить 20 хвилин.

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