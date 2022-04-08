Сертифікати вакцинації в "Дії" відображатимуться півтора роки після щеплення

Автоматично дата не оновиться, треба повторно надіслати запит і додатку чи на сайті.

Сертифікати про щеплення від ковіду відображатимуться в "Дії" 1,5 роки після вакцинації. Про це повідомили в МОЗ.

Рішення про збереження в додатку цифрового сертифікату протягом 545 діб ухвалили Мінцифри спільно з Міністерством охорони здоровʼя та Національною службою здоровʼю.

Цифровий сертифікат дозволяє українцям пред'являти його за кордоном, отримати наступну потрібну дозу чи мати менші карантинні обмеження, ніж для невакцинованих.

Термін відображення змінено у всіх видах сертифікатів, який підтверджує вакцинальний статус особи:

"жовтий" COVID-сертифікат, який підтверджує 1 дозу щеплення проти коронавірусної хвороби

"зелений" COVID-сертифікат, який підтверджує 2 дози щеплення

"бустерний» COVID-сертифікат, який підтверджує 3 дози щеплення

"Сертифікат не оновить нову кінцеву дату автоматично. Для цього потрібно повторно надіслати запит у застосунку або на порталі Дії. Так само як ви генерували свій нинішній сертифікат", – повідомили в МОЗ.

Нагадаємо, в квітні в "Дії" відновили послугу з реєстрації товариства з обмеженою власністю на підставі модельного статуту.