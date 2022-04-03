"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Одесу атакували з повітря, в місті пожежа
Одесу атакували з повітря, в місті пожежа
Українські бійці розгромили за декілька годин батальйонну тактичну групу окупантів на Донеччині
Українські бійці розгромили за декілька годин батальйонну тактичну групу окупантів на Донеччині
Російські десантники кинули під Ірпенем машину зі складу секретного комплексу "Барнаул-Т" з блоком "свій-чужий"
Російські десантники кинули під Ірпенем машину зі складу секретного комплексу "Барнаул-Т" з блоком "свій-чужий"
Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук
Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук
У Дніпрі повідомляють про вибухи (оновлено)
У Дніпрі повідомляють про вибухи (оновлено)
"За межами розуміння": ЗСУ показали фото Ірпеня після окупантів
"За межами розуміння": ЗСУ показали фото Ірпеня після окупантів
З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців
З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Корисні посилання: як отримати онлайн-консультацію лікаря для дітей і для дорослих

До системи залучено для консультування онлайн 311 дитячих лікарів.

Центр протидії дезінформації при РНБО України рекомендує новий сервіс «Дитячий лікар на війні» та «Лікар на війні».

"Чимало дітей України внаслідок війни опинилися без доступу до медичних послуг. Тому волонтери створили сервіс «Дитячий лікар на війні». Сервіс надає консультації педіатра, отоларинголога, ортопеда-травматолога, невролога, дерматолога, психолога, кардіолога, гастроентеролога та інших. На сьогодні до системи залучено для консультування онлайн 311 дитячих лікарів", - йдеться в повідомленні Центру.

Telegram бот «Дитячий лікар на війні»: @childrens_doctor_at_war_bot

Для дорослих - Telegram бот «Лікар на війні»: @doctor_at_war_bot

Інструкція з користування ботом.

Також, нагадаємо, госпіталь “Добробуту” в Києві робитиме планові та ургентні операції для населення безоплатно.

Нагадаємо, для психологічної підтримки українців, які потерпають від наслідків збройної агресії Росії, цілодобово працює інтернет-платформа психологічної допомоги “Розкажи мені”.

Також є можливість отримати онлайн-консультації психолога або психіатра.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також