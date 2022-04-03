Корисні посилання: як отримати онлайн-консультацію лікаря для дітей і для дорослих

До системи залучено для консультування онлайн 311 дитячих лікарів.

Центр протидії дезінформації при РНБО України рекомендує новий сервіс «Дитячий лікар на війні» та «Лікар на війні».

"Чимало дітей України внаслідок війни опинилися без доступу до медичних послуг. Тому волонтери створили сервіс «Дитячий лікар на війні». Сервіс надає консультації педіатра, отоларинголога, ортопеда-травматолога, невролога, дерматолога, психолога, кардіолога, гастроентеролога та інших. На сьогодні до системи залучено для консультування онлайн 311 дитячих лікарів", - йдеться в повідомленні Центру.

Telegram бот «Дитячий лікар на війні»: @childrens_doctor_at_war_bot

Для дорослих - Telegram бот «Лікар на війні»: @doctor_at_war_bot

Інструкція з користування ботом.

Також, нагадаємо, госпіталь “Добробуту” в Києві робитиме планові та ургентні операції для населення безоплатно.

Нагадаємо, для психологічної підтримки українців, які потерпають від наслідків збройної агресії Росії, цілодобово працює інтернет-платформа психологічної допомоги “Розкажи мені”.

Також є можливість отримати онлайн-консультації психолога або психіатра.