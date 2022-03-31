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У Києві на станціях метро-укриттях почнуть надавати першу психологічну допомогу

Психологи будуть проводити індивідальні та групові консультації. 

У Києві на станціях метро-укриттях почнуть надавати першу психологічну допомогу
Ілюстративне фото
Фото: Україна зараз

Кияни, які перебувають в укриттях на станціях метро, зможуть отримати першу психологічну допомогу.

Психологи будуть проводити групові та особисті консультації для родин, жінок, підлітків і дітей, які ховаються від обстрілів на станціях метро. Про це повідомили в КМДА

"Головне завдання – допомогти впоратися з емоційними наслідками кризи, повернути здатність управляти своїм життям", – зазначили в повідомленні. 

Сьогодні психологи проведуть групові та індивідуальні консультації:

  • о 16:00 – на станціях метро "Дорогожичі" та "Шулявська";
  • о 17:00 – станціях "Сирець" та "Академмістечко";
  • о 18:00 – на станції "Святошин".

 О 17 годині на "Вокзальній" відбудеться тренінг "Стресостійкість та емоційна підтримка".

У Києві також працює цілодобовий безкоштовний телефон довіри – 0800501212 – цілодобово, безкоштовно з мобільного.

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну станції метро Києва та Харкова стали новим домом для багатьох містян. Люди мешкають там у вагонах метро та просто на станціях, у наметах і спальниках, на лавках і підлозі, щоб сховатися від російських снарядів. 

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