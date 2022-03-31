У Києві на станціях метро-укриттях почнуть надавати першу психологічну допомогу

Кияни, які перебувають в укриттях на станціях метро, зможуть отримати першу психологічну допомогу.

Психологи будуть проводити групові та особисті консультації для родин, жінок, підлітків і дітей, які ховаються від обстрілів на станціях метро. Про це повідомили в КМДА.

"Головне завдання – допомогти впоратися з емоційними наслідками кризи, повернути здатність управляти своїм життям", – зазначили в повідомленні.

Сьогодні психологи проведуть групові та індивідуальні консультації:

о 16:00 – на станціях метро "Дорогожичі" та "Шулявська";

о 17:00 – станціях "Сирець" та "Академмістечко";

о 18:00 – на станції "Святошин".

О 17 годині на "Вокзальній" відбудеться тренінг "Стресостійкість та емоційна підтримка".

У Києві також працює цілодобовий безкоштовний телефон довіри – 0800501212 – цілодобово, безкоштовно з мобільного.

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну станції метро Києва та Харкова стали новим домом для багатьох містян. Люди мешкають там у вагонах метро та просто на станціях, у наметах і спальниках, на лавках і підлозі, щоб сховатися від російських снарядів.