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У МОЗ нагадали про норми карантину для боротьби з ковідом під час війни

Громадянам рекомендовано забезпечити отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19.

У МОЗ нагадали про норми карантину для боротьби з ковідом під час війни

Міністерство охорони здоров’я України нагадало про особливості дії карантину для боротьби з COVID-19 в умовах воєнного стану.

Зелений, жовтий, помаранчевий та червоний рівні епідемічної небезпеки поширенням та відповідні обмежувальні протиепідемічні заходи не застосовуються.

Рекомендується дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу.

Громадянам рекомендовано забезпечити отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19.

Не застосовуються норми щодо відсторонення від роботи невакцинованих співробітників тих професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.

Нагадаємо, українцям, які повертаються з-за кордону, дозволили в’їзд без тестів на ковід та самоізоляції.

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