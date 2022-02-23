Українцям, які повертаються з-за кордону, дозволили в’їзд без тестів на ковід та самоізоляції

Кабінет Міністрів на засіданні 23 лютого спростив правила в’їзду для громадян України, котрі повертаються з-за кордону.

Зокрема уряд скасував вимогу щодо обов’язкової самоізоляції та встановлення додатку "Вдома" або обсервації для українців, які не мають документа про щеплення, негативного тесту на COVID-19 чи довідки про одужання.

"Тепер для перетину державного кордону України її громадяни не зобов’язані мати «ковідні» документи: «жовтий» чи «зелений» COVID-сертифікат, документ про результати тестування на COVID-19 чи сертифікат про одужання від коронавірусу", – повідомляє пресслужба МОЗ.

Окрім того, скасовано заборону на перетин державного кордону для іноземців, які прибули з країн Південної Африки.

"Раніше така норма діяла задля уникнення стрімкого поширення нового штаму коронавірусу омікрон. Громадяни ж України, які перебували у цих країнах понад 7 днів, мали піти на обов’язкову самоізоляцію. Таку норму також скасували", – пояснили в міністерстві.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство закордонних справ закликало громадян України утриматися від поїздок в Росію, а тим, хто перебуває в цій країні, – ­негайно виїхати.