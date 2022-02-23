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Стефанчук і його сім'я зазнали кібератаки

Зловмисники намагалися заблокувати банківські картки спікера і зламати акаунти сторінок у соцмережах.

Стефанчук і його сім'я зазнали кібератаки
Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що він і його сім'я зазнали кібератаки.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

"Пішли активні спроби зламати акаунти всієї моєї сім'ї, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки", - повідомив Стефанчук.

Він додав, що "вхід планувався з Москва (Митіщі)".

Фото: Facebook/ Руслан Стефанчук

"Дотримуйтесь кібергігієни, будьте обережні та не довіряйте випадковим повідомленням. Не забувайте провести зміну паролів, двофакторну ідентифікацію та інші заходи інформаційної безпеки", - закликав спікер українського парламенту.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, сторінки низки українських урядових сайтів перестали відкриватися. Станом на 16:30 не працювали вебсторінки МЗС, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Служби безпеки України.

Напередодні урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA попередила, що 22 лютого можуть відбутися кібератаки на вебресурси у зоні .ua.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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