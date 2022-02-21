CERT-UA повідомила про можливі кібератаки на українські державні вебресурси 22 лютого

Атаки повинні здійснити дефейс сайтів, що розміщуються в зоні .ua.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA попередила, що 22 лютого можуть відбутися кібератаки на вебресурси у зоні .ua.

Відомо, що на сайті Raidforums за посиланням «https://raidforums [.]com/Thread-Message-to-Ukraine» виявили повідомлення, що містить погрозу проведення кібератак 22 лютого. Наразі обговорення за цим посиланням видалено.

“У повідомлені йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на вебсайти державного сектору, банківського сектору, сектору оборони. За цим повідомленням вбачається, що атаки повинні здійснити дефейс вебресурсів, що розміщуються в зоні .ua”, – йдеться у повідомленні.

Фото: cert.gov.ua

Держспецзв’язку просить зі свого боку у разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-комунікаційних систем інформувати про це урядову команду.

Нагадаємо, Кіберполіція відпрацьовує кілька векторів вчинення DDoS-атак на сайти органів влади і банківських установ 15 лютого, а СБУ виявила сліди іноземних спецслужб.

Хакери атакували сайти Міноборони та ЗСУ, відбулися збої в роботі "Приват24" та "Ощадбанку". Зазнали атаки сайти Міноборони та ЗСУ. Заявило про ймовірну DDoS-атаку на свій офіційний сайт Міносвіти. Щоб її попередити, на порталі розпочали технічні роботи.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що команда "Дії" відбила серію хакерських атак, які були здійснені з території чотирьох країн, зокрема - Росії.

Держспецзв'язку повідомило, що попри продовження атак ситуація залишається під контролем.