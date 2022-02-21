Внаслідок обстрілу бойовиками міста Щастя Щастинського району Луганської області вибухнула автозаправна станція.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

“Внаслідок обстрілу бойовиками з окупованої території смт. Щастя спалахнула і вибухнула АЗС”, – зазначив він.

Просто зараз бойовики обстрілюють містечко за 300 метрів від теплоелектростанції – 82 і 120-мми мінометами.

Оновлення 14:05. "ТЕС у Щасті зупинено через обрив ліній електропередач, внаслідок обстрілу бойовиками з окупованих територій", – повідомив Геращенко.

Оновлення 14:25. Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що пошкоджено всі лінії електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС у Щасті.

“Станцію зупинено! Наразі енергетики чекають на припинення обстрілів задля проведення робіт з відновлення роботи станції”, – зазначив він.

Нагадаємо, бойовики обстрілювали Щастя вдень 18 лютого, у результаті обстрілу було пошкоджено адмінбудівлю 32-ї державної пожежно-рятувальної частини, фасад будівлі та водовідлив.

20 лютого окупанти обстріляли у Щасті контрольний пункт в'їзду-виїзду, внаслідок обстрілу знищено вантажне авто Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Російсько-окупаційні війська впродовж минулої доби, 20 лютого, 80 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, 72 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.