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Бойовики обстрілюють місто Щастя, зупинено роботу Луганської ТЕС (оновлено)

Вибухнула автозаправна станція.

Внаслідок обстрілу бойовиками міста Щастя Щастинського району Луганської області вибухнула автозаправна станція.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

“Внаслідок обстрілу бойовиками з окупованої території смт. Щастя спалахнула і вибухнула АЗС”, – зазначив він.

Просто зараз бойовики обстрілюють містечко за 300 метрів від теплоелектростанції – 82 і 120-мми мінометами.

Оновлення 14:05. "ТЕС у Щасті зупинено через обрив ліній електропередач, внаслідок обстрілу бойовиками з окупованих територій", – повідомив Геращенко.

Оновлення 14:25. Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що пошкоджено всі лінії електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС у Щасті.

“Станцію зупинено! Наразі енергетики чекають на припинення обстрілів задля проведення робіт з відновлення роботи станції”, – зазначив він.

Нагадаємо, бойовики обстрілювали Щастя вдень 18 лютого, у результаті обстрілу було пошкоджено адмінбудівлю 32-ї державної пожежно-рятувальної частини, фасад будівлі та водовідлив.

20 лютого окупанти обстріляли у Щасті контрольний пункт в'їзду-виїзду, внаслідок обстрілу знищено вантажне авто Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Російсько-окупаційні війська впродовж минулої доби, 20 лютого, 80 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, 72 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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