Визнання Думою "ЛДНР" означатиме привід для потенційного вторгнення і введення миротворців, – Резніков

"Міжнародна спільнота, яка переконливо стверджує, що буде вводити жорсткий санкційний режиму, уже буде мати на це право".

Визнання російською Державною думою “незалежності” нелегітимних формувань “ДНР” і “ЛНР” фактично порушить територіальну цілісність України та означатиме привід для вторгнення.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив на брифінгу 21 лютого.

“Визнання можливе, імовірне, наприклад, завтра на засіданні, яке відбудеться у Москві, терористичних організацій під виглядом якихось там міжнародних угруповань, буде точно означати, що Російська Федерація прямо порушує територіальну цілісність та суверенітет України. Тому що навіть устами представників пітерської правової школи завжди раніше звучало, що Донецька і Луганська область, навіть окуповані її частини – це є Україна. Вони це доводили, розповідаючи про нібито внутрішніх конфлікт”, – зазначив він.

Міністр підкреслив, що визнання завтра чи в будь-який день терористичних угруповань, які називають себе республіками, прямо порушить територіальну цілісність і суверенітет України.

“Це буде порушенням норма міжнародного права загальновизнаних. І це буде означати, що по суті це і є pretext (привід. – ред.) для потенційного вторгнення, для миротворців чи як вони там будуть це називати. Хід дуже простий, зрозумілий, але я переконаний, що міжнародна спільнота, яка переконливо стверджує, що буде вводити жорсткий санкційний режиму, уже буде мати на це право. Сам факт введення військ після голосування ще не означає, що буде введення військ. Щоб приймати рішення про введення військ, вони мають визначитися, що вони їх вводять на територію України”, – додав він.

Нагадаємо, минулого тижня Державна дума проголосувала за звернення до Путіна про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР". У тексті йдеться, що депутати "вважають обґрунтованим та морально виправданим визнання" "ДНР" та "ЛНР".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що фактично це означає вихід Росії з Мінських домовленостей. У Кремлі сказали, що Путін "прийняв до відома" звернення Держдуми, але погоджується, що таке визнання суперечить Мінським домовленностям. Водночас країна-агресор постійно звинувачує в порушенні "Мінська" Україною і намагається видати свої обстріли за ЗСУ.

Росія раніше вже визнавала "незалежність" Абхазії – території, захопленої внаслідок російсько-грузинської війни. Придністровʼя Росія як незалежну "державу" не визнала, але має там своє консульство. Міністр оборони України також говорив, що Росія готується до визнання ОРДЛО за відпрацьованим у Грузії сценарієм.

22 лютого обидві палати російської Держдуми зберуться на засідання. Так само було у 2008 році, коли РФ офіційно вводила війська в Грузію. Глава Думи Вʼячеслав Володін цими вихідними підтвердив, що на засіданні 22 лютого розглядатимуть питання ОРДЛО.