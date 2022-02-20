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Окупанти на Донбасі готують фейки про обстріл цивільних із безпілотників

Знімальним групам пропагандистів доручили відзняти наслідки обстрілів, нібито здійснених українськими силами. 

Окупанти на Донбасі готують фейки про обстріл цивільних із безпілотників
Фото: Прес-центр штабу ООС

У Збройних силах України попередили, що бойовики готують чергові можливі провокації. Вони планують відзняти фейки про нібито обстріл цивільних із безпілотників.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід» у своєму Facebook.

"За даними розвідки, головний спеціаліст «Міністерства інформації» "ДНР" Гриценко особисто поставив завдання знімальним групам пропагандистів відзняти наслідки обстрілів, нібито здійснених українськими силами. Він дав чіткі вказівки стосовно того, щоб місцеві жителі коментуючи обстріли говорили, що вони чули звуки безпілотника. Тобто звинувачували українських військовослужбовців у тому, що вони скидають вибухові пристрої на домівки цивільного населення за допомогою безпілотних літальних апаратів", — йдеться у повідомленні.

Тому у ЗСУ наголосили, що до обстрілів Докучаєвська, Стили, Старомихайлівки, Саханки, Ленінського, Пікуз та інших окупованих населених пунктів не мають жодного відношення. Українські військові не відкривають вогонь, якщо є загроза цивільним.

Нагадаємо, що як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини кадрові військові РФ і спецслужби готують теракти, жертвами яких мають стати мирні жителі.

Українська розвідка попереджає, що Росія відправила в Донецьк бойовиків ПВК "Вагнер" для підриву житлових будинків, щоб потім звинуватити в теракті Україну. Також серед планів росіян – підрив обʼєкту критичної інфраструктури, що може призвести до людських жертв і техногенної катастрофи. 

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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