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Слідком РФ відкрив справу про "злочини" ЗСУ на Донбасі

Йдеться про нібито атаку ЗСУ на Луганщині.

Слідком РФ відкрив справу про "злочини" ЗСУ на Донбасі
Фото: Новинарня

Керівник Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальні справи через нібито атаки українських військових на Луганщині. 

Про це повідомляється на сайті Слідкому РФ.

Бастрикін вимагає від підлеглих "провести ретельне і усебічне розслідування усіх обставин події і зафіксувати докази злочинів ЗСУ на території Донбасу". Справами займуться слідчі Головного слідчого управління.

Вранці 20 лютого бойовики "ЛНР" заявили, що українські військові "зробили спробу атакувати позиції" окупантів біля села Піонерське, внаслідок чого нібито загинули дві людини і було зруйновано п'ять будинків. Жодного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, що 19 лютого голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом нібито влучення українського снаряду на територію Росії.

Упродовж 19 лютого з боку збройних формувань Росії зафіксовано 136 порушень режиму припинення вогню, 116 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення.

У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів постраждали два житлові будинки в Жованці, що на околиці селища Зайцеве. 

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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