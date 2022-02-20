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Зеленський і Макрон обговорили загострення на фронті

Також президенти торкнулися теми дипломатичного врегулювання війни на Донбасі.

Зеленський і Макрон обговорили загострення на фронті
Фото: EPA/UPG

Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели телефонну розмову про ситуацію на сході України.

Про це написав Зеленський у Twitter.

"Провів термінову розмову з Президентом Еммануелем Макроном. Поінформував про загострення на фронті, наші втрати, обстріл українських політиків і міжнародних журналістів", - написав він.

Зеленський зазначив, що вони також обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації ситуації навколо України та політико-дипломатичного врегулювання.

19 лютого президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з питань безпеки звернувся до країн-членів НАТО. Він закликав створити фонд допомоги Україні.

Також Зеленський у своєму виступі заявив, що російський народ не зможе піти війною проти українців. Також, за його словами, Україна скликає консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. Це вже вчетверте, коли країна робить це.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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