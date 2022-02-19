Шольц попередив Москву про "високі витрати" у випадку вторгнення до України

Канцлер ФРН Олаф Шольц попередив Москву про серйозні наслідки вторгнення в Україну.

Про це глава німецького уряду заявив в суботу, 19 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє DW.

"Будь-яке подальше порушення територіальної цілісності України спричинить високі витрати для Росії - політичні, економічні і геостратегічні. Загроза війни в Європі ні в якому разі не знята з порядку денного. Потрібно якомога більше дипломатії, але без наївності", - пояснив канцлер.

Переговори є єдиною можливістю перервати "кризову динаміку", упевнений він.

Шольц повідомив, що не має ілюзій і не чекає швидких успіхів, але "фактом залишається те, що у Росії є усі можливості і ресурси" для військової агресії проти України. Тому необхідно "використати навіть маленькі двері, через які можна відкрити простір для переговорів", сказав Шольц.

За словами канцлера ФРН, Кремль оголосив питання можливого вступу України в НАТО казусом беллі (формальним приводом для оголошення війни. - Ред.), що є парадоксальним, оскільки ніяких рішень в зв'язку з цим не планується.

Також на Мюнхенській конференції віце-президент США Камала Гарріс пообіцяла "швидку, сувору" відповідь у випадку, якщо Росія вторгнеться в Україну. Вона зазначила, що будуть запроваджені далекосяжні фінансові санкції.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден, коментуючи результати переговорів із союзниками, зазначив, що в разі вторгнення до України Росія отримає "значні" санкції.

Країни Євросоюзу виступили проти відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. США пропонували додати відключення від SWIFT до всеосяжного пакету санкцій проти Росії. Однак у самому ЄС наразі немає єдиної позиції з цього питання.