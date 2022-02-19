Фото: Lb.ua

У Києві 18 лютого відбулася акція вшанування подвигу героїв Небесної Сотні та всіх борців, які віддали своє життя за незалежність України.

Як повідомляє кореспондент LB.ua, сьогодні в Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Небесною Сотнею, після якої активісти здійснили ходу на вшанування пам'яті героїв Революції гідності.

Участь у заході взяли близько 300 осіб.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Після молебню учасники колоною рушили в бік Європейської площі. Люди тримали плакат з написом "Пам'ятаємо Героїв Небесної Сотні". Люди тримали у руках українські прапори та запалені лампадки.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua