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У Києві відбулася Хода пам'яті Героїв Небесної Сотні

Участь у заході взяли близько 300 людей.

Фото: Lb.ua

У Києві 18 лютого відбулася акція вшанування подвигу героїв Небесної Сотні та всіх борців, які віддали своє життя за незалежність України.

Як повідомляє кореспондент LB.ua, сьогодні в Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Небесною Сотнею, після якої активісти здійснили ходу на вшанування пам'яті героїв Революції гідності.

Участь у заході взяли близько 300 осіб.

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

Після молебню учасники колоною рушили в бік Європейської площі. Люди тримали плакат з написом "Пам'ятаємо Героїв Небесної Сотні". Люди тримали у руках українські прапори та запалені лампадки.

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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