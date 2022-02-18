Позачергове засідання ТКГ перенесли на ранок 19 лютого, – ОБСЄ

кликане з ініціативи України засідання мало відбутися сьогодні увечері.

Позачергове засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі перенесли на ранок суботи, 19 лютого.

Про це повідомив спецпредставник голови ОБСЄ в ТКГ Мікко Кіннунен.

"Позачергове засідання ТКГ, яке я скликав сьогодні (18 лютого, – ред.) увечері, переноситься на завтрашній ранок. Ситуація з безпекою на Донбасі і вздовж лінії дотику дуже тривожна", - написав Кіннунен у Twitter.

Extraordinary meeting of the TCG that I called for tonight is postponed to tomorrow morning. Security situation in Donbass and along the contact line is very worrysome. — Mikko Kinnunen (@mikko_kinnunen) February 18, 2022

Раніше в Українській делегації в ТКГ повідомили, що російська сторона відмовилася брати участь у позачерговому засіданні увечері 18 лютого, яке було ініційовано українською стороною через різке збільшення обстрілів з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі.

Російське держінформагентство "РИА Новости" із посиланням на неуточнене джерело 18 лютого повідомило, що Росія готова взяти участь у терміновій зустрічі контактної групи, "якщо Донбас та Київ домовляться про її проведення".

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов на брифінгу щодо загострення ситуації на Донбасі сьогодні наголосив, що Україна може вести переговори тільки з Росією, а не ватажками так званих "ЛДНР".