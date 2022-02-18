70 депутатів прогуляли онлайн-засідання комітетів, - КВУ

Головним аргументом відмови від роботи в сесійному форматі на користь роботи в комітетах було зростання захворюваності серед нардепів.

Комітет виборців України проаналізував показники відвідування засідань комітетів Верховної Ради за період 2-16 лютого. Спочатку планувалося, що в цей час народні депутати працюватимуть у пленарному режимі, однак згодом засідання було замінено на роботу в комітетах.

Так, за даними КВУ, 71 народний депутат був відсутній на засіданнях комітетів.

При цьому частина засідань відбувалася у форматі відеоконференцій (онлайн) то ж депутатам, які не могли бути фізично присутні на місці, була надана можливість долучитися до роботи дистанційно.

КВУ зазначає, що ймовірно, частина депутатів могли пропустити засідання через те, що не перебували на той момент в Україні.

До прикладу, ЗМІ повідомляли, що за кордоном перебували Юлія Льовочкіна (пропустила засідання Комітету з питань зовнішньої політики 8, 15 та 16 лютого), Вадим Новинський (пропустив засідання Комітету з прав людини 16 лютого), Наталя Королевська (пропустила засідання Комітету з питань соцполітики 9 лютого), Вадим Столар (пропустив засідання Комітет з питань аграрної політики 2 та 16 лютого), Ілля Кива (пропустив засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 16 лютого).

Колишній член фракції "Слуга Народу" Олександр Юрченко, якого підозрюють в отриманні хабаря, був відсутній 8 лютого на засіданні Комітету з питань енергетики (за даними ЗМІ депутат міг перебувати на той час на відпочинку в Домініканській республіці). Член фракції "Слуга Народу" Сергій Кузьміних, якого підозрюють в отриманні хабаря, пропустив 2 лютого засідання Комітету з питань здоров’я нації. Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія не був присутній на закритому засіданні Комітету з питань нацбезпеки 1 лютого.

Серед інших відомих політиків, які проігнорували роботу в Комітетах: Ігор Палиця, Олександр Дубінський, Юлія Тимошенко, Олесь Довгий, Віктор Медведчук.

Серед комітетів із найнижчими показниками відвідування – Комітети з питань соціальної політики, енергетики, зовнішньої політики. Натомість, найвищі показники відвідуваності у Комітетах ВР з питань цифрової трансформації, правової політики та освіти і науки.

"Головним аргументом щодо відмови від роботи в сесійному форматі на користь роботи в комітетах було зростання захворюваності серед депутатів. Адже засідання комітетів, на відміну від пленарних засідань ВР, можуть проводитися у дистанційному форматі. Однак навіть за таких умов значна частина депутатів фактично прогуляли роботу. У деяких комітетах були відсутні 25-35% депутатів. Це при тому, що для роботи в Комітеті було достатньо взяти смартфон та мати доступ до мережі Інтернет, навіть перебуваючи на відпочинку", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Дані наведено з врахуванням офіційної інформації із веб-сайтів комітетів Ради. Кількість депутатів, які пропустили засідання, може бути дещо більшою, оскільки інформація щодо відвідуванням по окремих парламентських комітетах станом на 17 лютого ще не оприлюднена.

Нагадаємо, 14 лютого на погоджувальній раді перший віцеспікер Олександр Корнієнко закликав депутатів повернутися до обговорення надати дозвіл хворим депутатам голосувати в онлайн-режимі. Можливість дистанційної участі в ухваленні законопроєктів була запропонована ще кілька років тому Русланом Стефанчуком, який нині очолює парламент.

Підтримати ініціативу онлайн-голосування на засіданні фракції "Слуга народу" закликав і президент. Володимир Зеленський вважає, що таку можливість варто зробити добровільною – якщо хворий депутат хоче, то він може голосувати в онлайні за допомогою засобів відеозвʼязку, якщо ні – то ні.