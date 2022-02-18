Лавров звернувся до США "по понятіям": "пацан сказав – пацан зробив"

Росія збирається "докладно пояснити американським колегам і всім їхнім союзникам по НАТО, що не може задовольнитись обіцянками".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва добиватиметься, щоб США та НАТО виконували взяті на себе зобов'язання з безпеки та дані РФ обіцянки.

В інтерв'ю телеканалу RT глава МЗС РФ закликав західних партнерів вести діалог чесно, "по понятіям". Інтерв’ю оприлюднено на офіційному сайті зовнішньополітичного відомства Росії.

"Повторю, ми зацікавлені в тому, щоб докладно пояснити американським колегам і всім їхнім союзникам по НАТО, що не можемо задовольнитись обіцянками. Тим паче, що письмові зобов'язання глав держав та урядів, які вимагають від натовців враховувати наші інтереси повною мірою (не кажучи про усні гарантії, про які президент Росії В. В. Путін неодноразово згадував), виявляється, нічого не варті. Так діло не піде", – сказав Лавров.

Він нагадав про домовленість із держсекретарем США Ентоні Блінкеном зустрітися, після того, як Росія надішле "свій документ і вони ознайомляться з нашим баченням ситуації".

"Це відповідає нашим інтересам та планам. Будемо добиватися, щоб усе було чесно. Не хочу звертатися до жаргону, але у нас є поняття – "пацан сказав – пацан зробив". Принаймні "понятія" мають дотримуватися і на міжнародному рівні", – заявив міністр закордонних справ Росії.

Як повідомляли, вчора державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен запропонував Лаврову зустрітися в Європі наступного тижня. Він уточнив, що запропонував провести зустрічі в межах Ради НАТО–Росія та постійної ради ОБСЄ, щоб обговорити кроки, "які ми можемо зробити для врегулювання цієї кризи без конфлікту".

Учора МЗС РФ оприлюднило відповіді для США щодо "гарантій безпеки". У документі на 11 сторінок МЗС РФ пригрозив "військо-технічними заходами" в разі, якщо США не дослухаються до російських вимог. Президент РФ Володимир Путін озвучував цю тезу ще в середині грудня, щойно було озвучено вимоги щодо "гарантій безпеки".

Також Росія запевняє, що вторгнення в Україну нема і не буде, а питання приналежності Криму вважає закритим.

У російському МЗС переконані, що згадка у цьому контексті про російські зобов'язання щодо Будапештського меморандуму 1994 року жодного стосунку до внутрішньоукраїнського конфлікту не має і "не поширюється на обставини, що стали наслідком дії внутрішніх чинників".