Стартував спільний зі Швейцарією проєкт UCORD "Згуртованість та регіональний розвиток України", – Чернишов

Він покликаний розвинути мережу агенцій регіонального розвитку та підвищити якість надання публічних сервісів та послуг у громадах.

Розпочався проєкт UCORD "Згуртованість та регіональний розвиток України", який реалізується спільно зі Швейцарією.

У його межах планують розвинути мережу агенцій регіонального розвитку та підвищити якість надання публічних сервісів та послуг у громадах. Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час зустрічі з представниками Посольства Швейцарії в Україні та представниками проєкту, йдеться на сайті Мінрегіону.

"Регіональний розвиток є одним із ключових напрямів уряду та логічним продовженням реформи децентралізації. Мета проєкту, що стартував, цілком збігається із пріоритетами роботи Мінрегіону. Наша співпраця та застосування європейського досвіду позитивно вплинуть на зміцнення громадянського суспільства, посилення спроможності агенцій регіонального розвитку та надання адміністративних послуг у громадах. Дякую Уряду Швейцарії за всебічну підтримку цієї важливої ініціативи", – зазначив Олексій Чернишов.

Мета проєкту UCORD — аби громадяни, бізнес та держава сприяли ефективному та злагодженому регіональному розвитку. Його реалізація розрахована на 12 років із загальним бюджетом 18 млн швейцарських франків. Проєкт узгоджено з цілями і завданнями Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, його та включає такі компоненти:

підтримка агенцій регіонального розвитку;

покращення надання державних послуг з акцентом на навколишнє середовище;

соціальна згуртованість в Україні.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що Верховна Рада проголосувала за збільшення фінансування Державного фонду регіонального розвитку в 1,5 рази.