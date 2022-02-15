Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реалізацію програми "Питна вода України" в цілому, – Олексій Чернишов

Вона передбачає реалізацію понад 1700 інфраструктурних проєктів у регіонах протягом 2022-2026 років.

Верховна Рада на засіданні 15 лютого ухвалила в цілому законопроєкт "Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2022-2026 роки".

Розроблений Мінрегіоном документ покликаний модернізувати систему водозабезпечення у громадах. Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, йдеться на сайті Мінрегіону.

"Прийнятий законопроєкт є вкрай важливим, адже в Україні досі є міста, які не мають регулярного постачання якісної питної води. Документ дає законодавче підґрунтя для реалізації державної Програми “Питна вода України” та забезпечення сталого розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення у громадах. У держбюджеті на 2022 рік передбачено фінансування програми розміром один мільярд гривень. Дякую народним депутатам за підтримку цього важливого документу та всім, хто працював над його розробкою, зокрема й профільному комітету Верховної Ради" – зазначив міністр Олексій Чернишов.

Програма "Питна вода України" передбачає реалізацію понад 1700 інфраструктурних проєктів у регіонах протягом 2022-2026 років. Йдеться про будівництво і реконструкцію мереж водопостачання та водовідведення, водозабірних споруд, водопровідних очисних споруд, базових лабораторій контролю якості питної води, стічних вод та оснащення їх сучасним контрольно-аналітичним обладнанням тощо.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов підкреслив, що питання забезпечення населення якісною питною водою – одне з пріоритетів уряду, адже у деяких населених пунктах України досі подають воду за графіком.