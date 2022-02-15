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​Рахманін: "Ризик військової загрози після рішення Держдуми підвищився, але про серйозне загострення не йдеться"

Окупаційні війська можутm намагатися просунутись уперед за нинішню лінію розмежування.

​Рахманін: "Ризик військової загрози після рішення Держдуми підвищився, але про серйозне загострення не йдеться"
Фото: Макс Требухов

Після того як Державна дума Росії підтримала направлення Володимиру Путіну звернення про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", ризик військової загрози проти України дещо підвищився.

Про це заявив  eкулуарах парламенту член Комітету Верховної Ради з питань національної оборони, народний депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін.

Однак, наголосив він, про серйозне загострення ситуації наразі не йдеться.

"Якщо ми говоримо про ризик військової загрози, то насправді цей ризик дещо підвищується. Чому? Тому, що тоді, умовно кажучи, одним із наступних кроків може бути ініцюювання окупаційними військами бойових дій. З намаганням просунутися вперед за нинішню лінію розмежування... Але в принципі цей ризик залишався і досі", – сказав Рахманін.

Нагадаємо, сьогодні Держдума РФ підтримала звернення до Путіна про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР". Голова Думи Володін заявив, що звернення буде спрямовано невідкладно. За його словами, депутати вважають, що визнання "ДНР" і "ЛНР" "створить основи для забезпечення гарантій безпеки та захист жителів республки від зовнішніх загроз".

Як відомо, "ДНР" і "ЛНР" є не республіками, а підтримуваними Росією окупованими територіями. Голова МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" фактично означатиме її вихід із Мінських домовленостей.

Верховна Рада України вже звернулась до міжнародної спільноти зі закликом не визнавати результати голосування в Думі і посилити санкції.

Раніше Росія визнавала "незалежність" Абхазії – території, захопленої внаслідок російсько-грузинської війни. Придністровʼя Росія як незалежну "державу" не визнала, але має там своє консульство.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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