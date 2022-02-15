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Тимошенко: Верховна Рада має ініціювати новий формат мирних переговорів

Політик закликала направити звернення до країн-підписантів Будапештського меморандуму.

Тимошенко: Верховна Рада має ініціювати новий формат мирних переговорів
Фото: ba.org.ua

Парламент має ухвалити заяву про неприйнятність Мінських угод і направити звернення до країн-підписантів Будапештського меморандуму, щоб актуалізувати передбачені ним гарантії. Таку думку виголосила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу з трибуни парламенту.

«Зараз немає жодного сумніву, що те, що відбувається довкола кордонів України, – це примус України до імплементації Мінських угод у варіанті, підписаному колишнім президентом проти інтересів Україні», – додала лідерка «Батьківщини».

Вона закликала депутатів Верховної Ради взяти на себе відповідальність та ініціювати новий формат мирних переговорів. Для цього потрібно ухвалити два важливі документи.

«Парламент мусить чітко висловитися, ухваливши відповідну заяву, що будь-які вибори на території Донбасу можливі лише після виконання РФ безпекового пакета, тобто звільнення нашої території та поновлення кордонів. Ми також пропонуємо звернутися до країн-підписантів Будапештського меморандуму, які гарантували Україні безпеку, коли ми відмовлялися від ядерної зброї. Ми зобов’язані повернути країну на правильний шлях відновлення миру. Все буде добре. Україна буде цілісною і мирною!» – переконана Юлія Тимошенко.

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