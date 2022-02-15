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Шуляк не виключає проведення позачергового засідання Ради щодо справ депутатів цього тижня

Водночас це питання залежить від часових можливостей. 

Шуляк не виключає проведення позачергового засідання Ради щодо справ депутатів цього тижня
Фото: sluga-narodu.com

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк не виключає, що цього тижня може відбутися позачергове засідання щодо заслуховування звіту правоохоронних органах стосовно кримінальних справ проти народних депутатів.

Водночас може відбутися й інше позачергове щодо більш термінових питань. Про це вона повідомила в коментарі журналістам у кулуарах парламенту.

"Якщо буде потреба – зберемо і позачергове засідання. Це вже буде вирішувати, наскільки можливо його буде на цьому тижні проводити з часових міркувань", – зазначила вона.

Шуляк додала, що хотіла би зібрати позачергове і побачити звіти правоохоронних органів саме цього тижня. 

"Я б хотіла, щоб воно відбулося саме на цьому тижні. Ми планували, там є всі підписи, будемо дивитись, наскільки ці документи у Верховній Раді будуть прийняті", – зазначила вона.

Нагадаємо, голова фракції СН Давид Арахамія оголосив про збір підписів за позачергове засідання після того, як УП оприлюднила відео із народним депутатом Олександром Трухіним. На засіданні хочуть заслухати керівництво МВС та ДБР, але мова має йти не тільки про Трухіна, а й про інших парламентарів, зокрема Петра Порошенка. 

Відео з Трухіним було зняте поліцейськими, які прибули на місце аварії за участі депутата в серпні 2021. Там зафільмовано, як парламентар натякає на винагороду поліцейським, якщо вони дадуть йому "тихенько піти до лісу". 

За словами співрозмовників LB у керівництві фракції СН, позачергове планувалося на середу-четвер. Необхідні підписи для його скликання зібрані. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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