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Зеленський запевнив "слуг" щодо безпеки на кордоні та пригрозив чиновникам, які покинули країну

Президент також закликав депутатів підтримати пропозицію щодо можливості голосування онлайн в Раді для тих, хто хворий на ковід.

Зеленський запевнив "слуг" щодо безпеки на кордоні та пригрозив чиновникам, які покинули країну
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запевнив депутатів щодо безпеки на кордоні. Також на фракції домовилися, що до чиновників, які виїхали з країни, будуть застосовані жорсткі санкції. 

Про це за результатами засідання фракції "Слуга народу" з президентом повідомила нардеп Ольга Смаглюк-Василевська, передає кореспондент LB.ua

"Наскільки дав зрозуміти президент, у нас немає жодних стовідсоткових підтверджень про те, що буде вторгнення, тому він назвав обстановку "адекватною" і що жоден чиновник не може дозволити собі покинутимежінашої країни", -сказала депутат.

Президент також закликав депутатів підтримати пропозицію щодо можливості голосування онлайн в Раді для тих, хто хворий на ковід. 

"Президент рекомендував ВР, нашій фракції одностайно підтримати можливість онлайн-голосування для хворих народних депутатів, які перебувають на лікарняному. Ті, що перебвають на лікарняному, зможуть голосувати онлайн після того, як ми ухвалимо відповідне законодавство. Президент сказав, що це має бути добровільно, тобто якщо людина не хоче голосувати на лікарняному, вона може не голосувати. Процес голосування буде наступний: ті депутати, які голосують віддалено, вони піднімають картки, - так само, як ми натискаємо кнопки, - червоного, жовтого або зеленого кольору. Після цього спікер оголошуватиме: в залі проголосувало стільки-то депутатів, онлайн - стільки-то депутатів. Ми будемо бачити обличчя тих депутатів, які голосують онлайн", - сказала Смаглюк-Василевська.

На фракції дійшли згоди, щоб на пленарному тижні Рада також проголосувала за підвищення зарплати військовим з 1 березня на 30%. Це стосується, зокрема, Нацгвардії, ЗСУ, а також всіх співробітників СБУ, які перебувають на передовій.

Мінські домовленості, з її слів, на засіданні не обговорювали.

Напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що українські силові структури не бачать імовірності того, що найближчими днями, 16-17 лютого, може розпочатися широкомасштабне вторгнення з боку Росії.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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