"Немає такого рівня загрози, як зараз нам намагаються таким-от чином це показати", - додав очільник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на кордоні з Україною перебуває 127 тисяч російських військових, що недостатньо для наступу, передає кореспондент LB.

"Пам'ятаєте, в 2020 році було нагнітання військ Російської Федерації. Так ось вам для прикладу - тоді було 220 тисяч солдат, військової техніки і таке інше. А зараз, коли кажуть, що завтра буде вторгнення (220 тисяч - це цифра, якої достатньо для наступу) - зараз 127 тисяч. Цього взагалі не достатньо, щоб робити якісь широкомасштабні події! Тому хочу, щоб всі заспокоїлися, всі займалися своїм нормальним життям", - сказав Арахамія журналістам після наради лідерів фракцій в РНБО.

"По всій інформації, яка є нагальна, доповідали всі розвідки, які в нас є - і Міністерство оборони, і Генеральний Штаб, і Служба безпеки України - немає зараз в принципі ніяких приводів для паніки... Це не означає, що немає взагалі загрози. Ми знаємо, що в будь який момент може трапитися загроза. Але немає такого рівня, як зараз нам намагаються таким-от чином це показати", - додав керівник фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сьогодні зазначив, що українські силові структури не бачать імовірності того, що найближчими днями, 16-17 лютого, може розпочатися широкомасштабне вторгнення з боку Росії.

В СБУ сьогодні повідомили, що фіксують безпрецедентний вплив на інформаційний простір. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей, заявили в Службі безпеки. Пресцентр СБУ поширив заяву, в якій ідеться, що все це чергова потужна хвиля гібридної війни.