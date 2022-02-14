РНБО просить перевірити поїздку французьких журналістів в ОРДО до Пушиліна

"Журналісти поширили матеріали маніпулятивного характеру, що дискредитують Україну на міжнародній арені".

Рада національної безпеки та оборони просить Службу безпеки України перевірити інформацію про незаконну поїздку журналістів французького телеканалу TF1 на окуповану територію Донбасу, де вони поспілкувалися з ватажком бойовиків Денисом Пушиліним.

Про це повідомила пресслужба РНБО.

"Увага! Дискредитація! Журналісти популярного французького телеканалу TF1 поширили матеріали маніпулятивного характеру, що дискредитують Україну на міжнародній арені. Поширення зафіксували аналітики Центру протидії дезінформації", - йдеться в повідомленні.

У РНБО наголосили, що у сюжетах журналісти: спілкуються з ватажком терористів Пушиліним; терористи, яких підтримують російські військові, "бажають миру"; а Україна нібито намагається ініціювати подальше ведення військових дій на Донбасі.

Центр протидії дезінформації РНБО звернувся щодо цього факту до СБУ.

"Нагадуємо: перетин кордону не через український пункт в’їзду-виїзду є порушенням закону України (французькі журналісти перетнули кордон через Ізваріно з боку Росії). 2014 року Росія окупувала Кримський півострів та частину Луганської і Донецької областей", - наголосили в пресслужбі.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав іноземні ЗМІ не давати окупантам Донбасу майданчик для озвучування ідей Кремля.Так він прокоментував інтерв’ю Пушиліна Reuters.

У публікації авторитетного видання Пушиліна названо "лідером сепаратистів" та головою "самопроголошеної Донецької Народної Республіки". Міністерство закордонних справ України відреагувало на інтерв’ю і нагадало Reuters, що на Донбасі не сепаратисти, а російська окупація.