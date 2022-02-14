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Служби Києва отримали інструкції та працюють в умовах запобігання надзвичайній ситуації військового характеру, – Кличко

У столиці створили комісію з питань евакуації населення. 

Служби Києва отримали інструкції та працюють в умовах запобігання надзвичайній ситуації військового характеру, – Кличко
Фото: Борис Корпусенко/Вечірній Київ

Уся система життєзабезпечення Києва працює без збоїв. Зусилля міської влади спрямовані на упередження можливих провокацій та того, як вистояти в разі нападу.

Міські служби вже отримали інструкції та працюють в умовах запобігання надзвичайній ситуації військового характеру. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на брифінгу 14 лютого.

"Останніми днями ми чуємо багато тривожної інформації. Хочу підкреслити – момент для держави насправді драматичний. Україна ще ніколи за часи Незалежності не стояла перед такої загрозою своїй державності, територіальній цілісності і громадяням. Ми не применшуємо серйозність викликів, але мисумо діяти з тверезою головою", – зазначив він.

Він запевнив, що столиця діє за чітким планом, всі органи працюють скоординовано.

"Загалом ідеться про 13 000 людей особового складу", – зауважив мер. 

Кличко додав, що нині забезпечено додаткове виробництво електроенергії, що дозволяє орагінзувати безперебійне енергопостачання в разі складних ситуацій. Підприємства забезпечені гарантованим безперебійним звʼязком на випадок відключення мобільного звʼязку та Інтернету. Удосконалюється система оповіщення населення та персоналу міських служб.

"Створена комісія з питань евакуації населення на рівні КМДа та в кожному районі. План евакуації передбачає місця пунктів збору, транспорт та райони розміщення населення", – пояснив мер міста.

Нині в Києві є понад 500 сховищ, розташованих на обʼєктах критичної інфраструктури і призначених для захисту їхніх працівників та майже 4500 споруд подвійного використання, де в разі НС можуть укритись кияни. Це підземні паркінги, переходи, метро, підвали та напівпідвали. Знайти їх можна на мапі, що розміщена на сайті КМДА.

Всі охочі кияни допомогти місту можуть звертатись у Департамент муніципальної безпеки.

"Ми не панікуємо і не боїмося, але готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій", – підкреслив Віталій Кличко. 

Нагадаємо, останніми днями іноземні дипломатичні представництва закликають своїх співробітників виїхати за межі України на тлі нагнітання Росією ситуації довкола України. Американські на німецькі ЗМІ з посиланням на анонімні джерела писали, що нове вторгнення нібито може початись 15-16 лютого. 

Президент України Володимир Зеленський у відповіді на це сказав: "вважаю, що у просторі забагато інформації про глибоку повномасштабну війну з РФ, навіть кажуть є відповідні дані. Ми розуміємо, що ризики є. Якщо є інформація про 100%-е вторгнення 16 числа, то давайте нам цю інформацію. Ми отримуємо інформацію від нашої розвідки". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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