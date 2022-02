Сьогодні в Києві тисячі людей вийшли на "Марш єдності", заявивши про готовність об'єднатися на тлі загрози загострення російської агресії.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

"Україна зараз перебуває під загрозою нового наступу російських окупантів. У такі непрості для нашої держави часи дуже важливо показати всьому сітові, що ми не віддамо російському агресору нашу країну. Українці готові обʼєднуватись та будуть чинити опір!", - заявили організатори акції.

Люди зібралися о 14:00 у парку Шевченка та разом пройшлися вулицями столиці. Учасники принесли з собою національні прапори та плакати з написами "Say NO to PUTIN", "UKRAINIANS WILL RESIST".

За правопорядком на марші слідкували поліція та поліція діалогу

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, напередодні американські та німецькі ЗМІ написали, що за даними джерел, ймовірне вторгнення Росії в Україну може початися 15−16 лютого.

Звертаючись до українців, міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна має безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів. Зокрема, це проявляється у постачанні оборонної зброї, що підвищило спроможності Збройних Сил України дати відсіч агресору. Протягом місяця від різних країн отримано майже 2000 тон сучасного озброєння, боєприпасів і засобів бронезахисту. Резніков також наголосив, що агресору "не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків".

До громадян також звернувся прем'єр-міністр Дени с Шмигаль. Він заявив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогу в будь-який момент.