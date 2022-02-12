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ЗСУ не здійснювали обстрілів у напрямку Донецька, - штаб ООС про російський фейк

Артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил знаходяться в районах відведення.

ЗСУ не здійснювали обстрілів у напрямку Донецька, - штаб ООС про російський фейк
Фото: пресслужба штабу ООС

У штабі ООС заявили, що "інформація" російських ЗМІ про нібито обстріл Донецька не відповідає дійсності.

Про це йдеться у заяві командування операції Об'єднаних сил.

"У зв’язку з тим, що на деяких інформаційних ресурсах з’явилася інформація про вибухи на непідконтрольній Україні території, повідомляємо, що Збройні Сили України дотримуються режиму припинення вогню, не планували і не здійснювали жодних обстрілів, у тому числі у напрямку Донецька. Спостерігачі ОБСЄ також підтверджують, що жодних обстрілів зі сторони Збройних Сил України не фіксували", - йдеться у повідомленні.

Також у штабі ООС зазначили, що артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил знаходяться в районах відведення.

Зазначимо, що вдень 12 лютого російські ЗМІ написали, що в Донецьку нібито стався сильний вибух. Російські пропагандисти одразу звинуватили ЗСУ в обстрілі міста.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков 6 лютого заявив, що ймовірність значної ескалації на фронті продовжує оцінюватись як низька.

Раніше СNN повідомило з посиланням на неназваного американського чиновника, що Росія підготувала групу оперативників для проведення операції під чужим прапором на сході України, щоб створити привід для вторгнення в країну. 

Головне управління розвідки Міноборони України 14 січня повідомило, що російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців РФ, щоб звинуватити Україну.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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