З київського заводу "Радар" викрали обладнання для літаків СУ

Це сталося в ніч з 8 на 9 лютого, але "Укроборонпром" оприлюднив інформацію сьогодні.

Із одного з цехів АТ "Київський завод "Радар"" вкрали окремі блоки радіоелектронного обладнання, яке використовують на літаках сімейства СУ, найбільше яких є на озброєнні у Росії. Це сталося в ніч з 8 на 9 лютого.

Про це пресслужба держконцерну "Укроборонпром" повідомила у п'ятницю, 11 лютого. Суму завданих підприємству збитків у держконцерні не уточнили. "За цим фактом зареєстровано кримінальне провадження та триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора", – сказано в повідомленні. Наразі держконцерн і завод "Радар" надають всебічне сприяння правоохоронним органам у розслідуванні інциденту, а також інших фактів незаконного проникнення на територію підприємства, що траплялися раніше.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року Київська міська прокуратура повідомила директору ПАТ "Київський завод "РАДАР" В'ячеславу Зеленському підозру у знищенні держмайна. За даними правоохоронців, через н еналежне виконання керівником заводу службових обов’язків державним інтересам завдано збитків на суму понад 3,6 млн гривень.