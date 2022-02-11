В Євпаторії (АР Крим) окупанти почали роботи зі знищення Мойнакського парку.

Про це повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

"У соціальних мережах жителі Євпаторії повідомили про те, що в Мойнакському парку проводиться огорожа навколо колишньої грязелікарні "Мойнаки". Кримчани побоюються, що так звана "влада" дочекалася вдалого моменту, щоб прибрати до рук цю територію, оскільки городяни ще не забули, коли в паспорті об’єкта, на забудову об’єкта знадобилося обгороджувати територію втричі, що перевищує саму забудову, та ще й без меж ділянки", - заявили в Асоціації.

На сайті Асоціації повідомляється, що були "перспективи протиправної забудови зеленої зони біля євпаторійського озера Мойнаки на користь низки російських бенефіціарів, включаючи голову Російської Ради Федерації Валентину Матвієнко".

Фото: Асоціація реінтеграції Криму

Фото: Асоціація реінтеграції Криму

Нагадаємо, окупанти в Криму пошкодили стіну одного з корпусів Ханського палацу в Бахчисараї. Трапилося це під час так званих реставраційних робіт, які проводять на об’єкті.