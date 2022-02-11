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Майже 40 тис. вакцинованих підлітків оформили картку "єПідтримка"

На шкільне приладдя витратили понад 1 млн грн.

Майже 40 тис. вакцинованих підлітків оформили картку "єПідтримка"
Фото: EPA/UPG

Від 7 лютого понад 39 тис. українців віком від 14 до 18 років уже оформили картки для виплати грошей за вакцинацію. Програмою скористалися майже 64% дітей, які отримали повний курс щеплень від COVID-19. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

"За кілька днів дії програми відомо, що на 1,2 млн грн було куплено шкільне приладдя та канцелярські вироби, на майже 400 тис. грн – товари спортивного призначення та ще 153 тис. грн витрачено на послуги у сфері освіти", – розповіла заступниця з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

За даними МОЗ, станом на 11 лютого понад 73 тис. дітей віком від 12 до 17 років отримали одну дозу щеплення проти COVID-19 та ще понад 62 тис. пройшли повний курс вакцинації. 

У міністерстві нагадали, що в Україні діти віком від 12 років можуть щепитися вакциною Comirnaty від Pfizer. Для цього батькам достатньо записати дитину до будь-якого центру щеплення. Їхні адреси та контакти можна знайти на сайті vaccination.covid19.gov.ua або дізнатися за телефоном 800 60 20 19.

Нагадаємо, 2 лютого уряд дозволив виплачувати "тисячу за вакцинацію" українцям від 14 років. Також Кабмін розширив перелік сфер діяльності, у яких можна отримати послуги в рамках "єПідтримки".

"Ковідну тисячу" через "Дію" підлітки можуть отримати з 7 лютого.

Окрім того, вакциновані "бустером" отримають додатково 500 грн. Виплати будуть доступні із 14 березня.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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