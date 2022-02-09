500 грн за бустерну дозу можна буде отримати з 14 березня

500 гривень за вакцинацію від коронавірусу бустерною дозою можна буде отримати з 14 березня.

Про це під час засідання Кабінету міністрів України повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також схвалено надання особам віком від 60 років та особам з інвалідністю І та ІІ групи, що перебувають на обліку в централізованому банку даних з проблем інвалідності, тисячі гривень для придбання лікарських засобів та оплати вартості житлово-комунальних послуг.

Також збільшено строк дії рахунку для отримання допомоги і строк використання допомоги з 4 до 9 місяців з дня зарахування коштів на рахунок.

Шмигаль додав, що 50% дорослого населення України вже вакцинувались від коронавірусу. При цьому кожен другий українець отримав принаймні одну дозу вакцини.

Нагадаємо, скористатися програмою "єПідтримка" і отримати 1 тис. гривень за вакцинацію проти коронавірусу з 7 лютого можуть підлітки.