Чоловік приїхав на підконтрольну українській владі територію для оформлення ID-паспорта і отримання пенсійних виплат.

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали у Станиці Луганській колишнього заступника командира угруповання бойовиків ОРДЛО. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фото: СБУ

За інформацією спецслужби, зловмисник тікав від своїх ватажків на підконтрольну українській владі територію для оформлення ID-паспорта і отримання пенсійних виплат.

За даними слідства, затриманий - мешканець Антрацитівського району, який у 2014 році добровільно приєднався до бойовиків. Там його призначили заступником ватажка одного з угруповань так званої "Казачьей национальной гвардии".

Встановлено, що його "підрозділ" брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на території Краснодонського (нині Сорокинський) і Антрацитівського районів Луганщини.

Згодом він покинув лави бойовиків через конфлікт з ватажками, які замість "грошового утримання" видавали підлеглим продукти харчування. Потім тривалий час переховувався на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомляли, що СБУ викрила "воєнкома ЛНР", який відповідав за примусовий “призов” українців до лав бойовиків.